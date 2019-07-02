الوَطْواط احترق علمه في الرباط

2019/07/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / مصطفى منيغ…

دول بتصرُّف قادتها تمكنت إسرائيل الصهيونية استغلال مواقفها اللاعادلة لخوض معركة توسعها على حساب ال...

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