2019/07/02 | 20:58

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مسقط تعلق على كلام كوهين عن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"

نفت عمان الثلاثاء إقامة أي "علاقات دبلوماسية" مع إسرائيل، بعد حديث

رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، عن إعادة تل ابيب إقامة

"علاقات رسمية" مع السلطنة.وأوضحت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر، أن "ما تناقلته

بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين

السلطنة و إسرائيل لا أساس له من الصحة".وأضافت أن "السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف

الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية

والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية

وحكومة دولة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة #فلسطين المستقلة"، على

حد تعبيره.وكان رئيس الموساد يوسي كوهين قال الإثنين في مؤتمر بهرتزيليا "في

الآونة الأخيرة، أُعلنت إعادة العلاقات الرسمية مع عُمان، وكذلك إنشاء

مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية فيها".

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