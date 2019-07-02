اعتقال المفتش العام لشرطة سريلانكا ووكيل وزارة الدفاع السابق

2019/07/02 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأضاف جوناسيكيرا، أن إدارة التحقيق الجنائي اعتقلت المفتش العام بوجيث جاياسوندارا، ووكيل وزارة الدفاع السابق هيماسيري فرناندو، أثناء تلقيهما العلاج في مستشفيين حكوميين.وكان المدعي العام دابولا دي ليفيرا أمر باعتقالهما، يوم الاثنين، وطالب قائد الشرطة بالإنابة بتوجيه اتهامات إليهما، منها ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“.وكان الاثنان قد مثُلا أمام لجنة برلمانية تحقق في الهجمات ونفيا الاتهامات الموجهة إليهما.وهذان أول مسؤولين حكوميين كبيرين يتم اعتقالهما بتهمة تقاعسهما عن اتخاذ إجراءات لمنع الهجمات التي وقعت خلال عيد القيامة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، وحدثت التفجيرات رغم تحذيرات المخابرات الهندية المتكررة من وقوع هجوم وشيك.واتهم الرئيس مايثريبالا سيريسينا كلًا من المسؤوليْن بالتقاعس عن اتخاذ إجراء بعد تقرير لجهاز المخابرات في الرابع من أبريل/نيسان بشأن التفجيرات التي وقعت في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.انتهى

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