2019/07/02 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في وسط نيجيريا إثر انفجار صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفق ما قال مسؤول الثلاثاء.

وقال عليو بابا مسؤول لجنة السلامة على الطرق في ولاية بينو في تصريح صحفي "لقد انتشلنا 45 جثة بينما أصيب 101 آخرون بحروق خطيرة"،مبينا ان "الشاحنة الصهريج انقلبت بعد ظهر الاثنين بينما كانت تجتاز قرية أهومبي في ولاية بينو في وسط البلاد عندها تجمع السكان لسرقة الوقود الذي كان يتسرب من الصهريج، قبل أن ينفجر.وتابع المسؤول ان النار اشتعلت في الشاحنة الصهريج عند مرور حافلة تقل ركابا، وادى اصطدام عادمها بالأرض الى تولد شرارات أشعلت الوقود المتسرب من الصهريج.وأوضح ان "16 شخصا كانوا على متن الحافلة بينهم طفلان وامراة حامل قتلوا على الفور حرقا".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 45 شخصا خلال سرقة وقود من صهريج في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 45 شخصا خلال سرقة وقود من صهريج في نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).