الخارجية السورية لـ “الكيان الصهيوني”: لن نسكت وسنرد الصاع صاعين

2019/07/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، إن سوريا تحارب “إسرائيل” في كل مكان، عبر محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية.وجاءت تصريحات المقداد، خلال تصريح صحفي مشترك، مع علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، عقب لقاء الأخير مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء […]

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