جمال ايفانكا ترامب لم يشفع من حملة تويتر : فوتوشوب الحشرية الى حد ” ظهورها بقبلة فلم تايتنك ” ! صور

2019/07/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : UnwantedIvanka# بهذا الهاشتاك انضم ملايين المغردين حول العالم الى الحملة الكبيرة المتواصلة على منصات التواصل الاجتماعي حول ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي و مستشارته بعد مصاحبتها له في قمة مجموعة العشرين الاخيرة ,, حيث اتهم مغردون ايفانكا بالحشرية و التطفل على المحادثات بين كبار الزعماء .هاشتاك ” ايفانكا الحشرية ..ايفانكا […]

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