من هي شركة دايكو..؟ اتهامات باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد على طريقة “اغتصاب”..!!

2019/07/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق عد مدونون قرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد رغما عن مالكيها ” “عنوة” بأنه استثمار على طريقة “اغتصاب” وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن الاراضي احيلت لشركة “دايكو والشركات العراقية المتقدمة” التي قدمت تصاميم مقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة CH2MHIL بما يتناسب مع رؤية الهيئة الوطنية للاستثمار.

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