2019/07/02 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الثلاثاء عن أعادة أصدار أرسالية زيوت محركات تضمنت (١٠٨٣) كارتون بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها أن إعادة الأصدار ،جاءت كون الارساليات وردت بدون أوراق رسمية وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد .وأكدت الهيئة إن إجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار اكثر من الف كارتونة زيوت سيارات محالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار اكثر من الف كارتونة زيوت سيارات محالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).