تربية الاقليم تدشن الزي الموحد

2019/07/02 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش بس؛ قررت وزارة التربية في اقليم كردستان، تدشين نظام الزي الموحد لجميع المراحل الدراسية.وبحسب كتاب صادر عن الوزارة في 1 تموز 2019، رقمه ” 10643″، انه تقرر تدشين الزي المدرس الموحد لجميع المراحل الدراسية ابتداء من مرحلة رياض الاطفال وصولا الى المرحلة الاعدادية.وكانت وزارة التربية قد خيرت سابقا، مديريات التربية في […]

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