2019/07/02 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة: حصلنا على تطمينات من اليونسكو بشأن التصويت لصالح آثار بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: حصلنا على تطمينات من اليونسكو بشأن التصويت لصالح آثار بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: حصلنا على تطمينات من اليونسكو بشأن التصويت لصالح آثار بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).