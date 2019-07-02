2019/07/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس المجمع العلمي العراقي الدكتور جواد الموسوي وعميد كلية الاعلام في الجامعة العراقية الدكتور عبدالله الحديثي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين والعيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الخمسون بعد المائة واشاد المهنئون بالجهود المتميزة والعمل المتواصل الذي يقوم به نقيب الصحفيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية اعلام الجامعة العراقية يهنئان اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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