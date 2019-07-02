ضبط صهريجاً محملاً بأكثر من 20 ألف لتر كاز معداً للتهريب في البصرة

2019/07/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}ضبط فريق عمل مشترك من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية واستخبارات شرطة النفط صهريجاً محوراً محملاً بأكثر من 2000 لتر من مادة الكاز معداً للتهريب في محافظة البصرة.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "العملية تمت اثر ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام اشخاص بتحوير صهريج مخصص لنقل المياه واستعماله لتهريب المشتقات النفطية من محافظة البصرة الى المحافظات الشمالية في اقليم كردستان العراق"،منوها ان "الأمر دعا مكتب المفتش العام الى التحرك السريع والتنسيق مع الجهة الاختصاصية وهي مديرية استخبارات شرطة النفط، وتشكيل فريق عمل مشترك، واستحصال الموافقات القضائية الأصولية ونصب كمين في إحدى السيطرات شمال محافظة البصرة اسفر عن ضبط الصهريج محملاً بمادة الكاز، وقد تجاوزت حمولته الـ 20 ألف لتر".وتابع البيان ان" الفريق نظم محضر ضبط ودون افادة سائق الصهريج واعترافه بتهريب المشتقات النفط، وتم تسليمه والصهريج الى فوج شرطة نفط الرميلة الشمالي بغية استكمال الاجراءات القانونية بالقضية".انتهى

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