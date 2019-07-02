كهرباء الجنوب تعلن نصب المحولة السادسة في محطة الناصرية القديمة وإدخالها الخدمة

2019/07/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ،الثلاثاء، عن انجز ملاكاتها في دائرة شبكات الجنوب الشرقي مشروع نصب وتشغيل المحولة الرئيسية السادسة الجديدة في محطة الناصرية القديمة وادخالها العمل.

وقالت الشركة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انجزت ملاكات نقل الطاقة في الجنوب / شبكات الجنوب الغربي وبجهود ذاتية مشروع نصب وتشغيل المحولة الرئيسية السادسة الجديدة في محطة الناصرية القديمة وادخالها العمل التجريبي بنجاح".واضافت" حيث يتضمن المشروع نصب وتشغيل محولة القدرة الرئيسية السادسة 132/33KV نوع سيمنز سعة 63MVA مع نصب كافة ملحقاتها ، الى جانب نصب مقطع 33KV التابع لها في محطة الناصريه القديمة".وبينت الشركة ان" الملاكات انحزت المشروع بشكل كامل وتمكنت من اجراء التشغيل التجريبي عليها بنجاح ، وستعمل المحولة الجديدة على حل الاختناقات في مناطق صوب الشاميه ، والمنصوريه ، والالمنيوم ، في محافظة ذي قار ، ما سيسهم في استقرار المنظومة وزيادة ساعات تجهيز مواطني تلك المناطق بالطاقة الكهربائية".انتهىبواسطة: علي الدراجي

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