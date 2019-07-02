2019/07/02 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DiUzWupmq3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | استياء من قلع المطبات الاصطناعية بشوارع منطقة الجنينة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | استياء من قلع المطبات الاصطناعية بشوارع منطقة الجنينة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).