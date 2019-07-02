عبد المهدي يصدر قرارات بشأن العمل بالوكالات واعمار نينوى

2019/07/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات....

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