علي، من مخطوف لدى داعش الى منقذ المختطفين الايزيديين

2019/07/02 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد: خليل بوكو لم يأبه الشاب الأيزيدي علي حسين شمو المعروف ب (الخانصوري)، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثون عاماً، للموت أبداً منذ اختياره لمهنته الإنسانية وهي إنقاذ الايزيديين المختطفين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” عن طريق متابعة أسمائهم وأماكن تواجدهم منذ أن كان مختطفاً لدى التنظيم وبعد هروبه في 17 آب …

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