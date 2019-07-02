2019/07/02 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة ان ايران وافقت على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والدول المصدرة خارج المنظمة، وايضا ميثاق التعاون بين دول اوبك والدول غير الاعضاء في هذه المنظمة الدولية.واعرب زنكنة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب اجتماع منظمة اوبك الوزراي في فيينا ، عن ارتياحه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط الايراني يعلن موافقة طهران على بيان اجتماع اوبك الوزاري) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط الايراني يعلن موافقة طهران على بيان اجتماع اوبك الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).