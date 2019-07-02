2019/07/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج نقاط مداخلتي على هامش قراءة الكتاب :بصالون الربوة البارحة نناقش الوضعية الجيوسياسية للمراة في العالم وبالمغرب خصوصا ....كيف تصوغ اعطاب التاريخ والسياسة والاقتصاد والدين علاقات الجنس بحبكة مشوهة لتفرز تراتبيات بين الرجل والمراة تزداد تعقيدا مع بنيات التخلف ......انه الاستبداد الذي يجعل من احتكار السلطة والمال والمجال في العالم اطارا لانتاج مجموعة من الاعطاب الاجتماعية على راسها استع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عائشة التاج - مداخلتي اثناء مناقشة كتاب : العوامل السسيوجغرافية للمراة في العالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عائشة التاج - مداخلتي اثناء مناقشة كتاب : العوامل السسيوجغرافية للمراة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).