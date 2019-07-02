عائشة التاج - حول ثقافة الاستبداد

2019/07/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج الاستبداد لا يتموقع فقط في أعلى الهرم ,الاستبداد معطى سياسي و ثقافي يتخلل النسيج المجتمعي عبر مختلف السلط المتداخلة ,الاستبداد نزوع مهووس نحو الاحتكار المادي والمعنوي ,,,,,,عندما نسائل مختلف تنظيماتنا الرسمية وشبه الرسمية سوف نجد الاستبداد يتربع على عروش تبث رصاصات الإقصاء والتهميش و التقزيم وتفرض ولاءات سخيفة تقزم إنسانية الإنسان وإبداع الإنسان ,,,,يوجد الاستبداد في بيوتنا ،من طرف......

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