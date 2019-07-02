مجلس الوزراء يقر اتفاقية قرض مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية

2019/07/02 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على جملة مواضيع ومشاريع تخص الكهرباء والاستثمار وعقود التسليح.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاسبوعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات”.واضاف ان “المجلس وافق على توصيات […]

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