2019/07/02 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HEwX--IAs_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج IMN Sport / تقديم اثير محمد/يوم 2019/7/2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج IMN Sport / تقديم اثير محمد/يوم 2019/7/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).