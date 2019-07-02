2019/07/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت شركة اسياسيل، اليوم الثلاثاء، بأن تردي خدمة الشبكة والانترنت هو بسبب استخدام اجهزة تشويش للحد من عملية الغش خلال عملية الامتحانات للصفوف المنتهية.وقالت الشركة في توضيح تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “استخدام أجهزة التشويش للحدّ من عملية الغش خلال اجراء الإمتحانات العامة للصفوف المنتهية أثر سلباً على جودة شبكتنا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسياسيل تصدر توضحيا بشأن تردي خدمة اتصالاتها وانحفاض سرعة الانترنت وكالة خطوة برس.

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