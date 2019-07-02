بالوثيقة .. وزارة الكهرباء في حكومة الاقليم تمنع المستثمر من تجهيز محافظة كركوك بالطاقة

2019/07/02 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر رسمي في محافظة كركوك عن منع وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان ، المستثمر احمد اسماعيل المجهز للكهرباء وفق عقد مبرم بشكل رسمي مع وزارتي النفط والكهرباء الاتحادية والمحافظة ، من تجهيز كركوك بـ 250 ميكا واط يوميا .وقال المصدر لمراسل وكالة وطن:” اننا حصلنا على كتاب من وزارة الكهرباء الاتحادية ذكرت […]

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