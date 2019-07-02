2019/07/02 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني ان شعارات الكتل السياسية تختلف عن افعالها تجاه الحكومة.

وقال الكناني في حديث مع "العهد" ان "عبد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني لـ"العهد": لقد سئمنا من شعارات الكتل وعلى الحكومة تقديم منجز حقيقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني لـ"العهد": لقد سئمنا من شعارات الكتل وعلى الحكومة تقديم منجز حقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).