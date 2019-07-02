الكمارك تسجل اعلى الايرادات للموازنة العامة بعد النفط

2019/07/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم ايرادات مراكزها الكمركية، الأشهر الماضية من ٢٠١٩ وآخرها مركزي كمرك ام قصر الشمالي، وام قصر الأوسط الذين سجلا امس الأثنين ايرادا يوميا تجاوز حاجز الملياري دينار عراقي .

و قالت الهيئة في بيان لها، ان هذه الطفرة في حجم الايرادات المتحققة والتي تستوفى كرسوم كمركية عن البضائع المستوردة تأتي مصاحبة للتوجهات التي حرصت على تنفيذها أدارة الكمارك لمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الكمركية الذي شجع التجار على زيادة الأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس ايجابا على ارتفاع أيرادات المراكز الكمركية كافة .

واضافت ، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات و وسائل واجهزة العمل الكمركي.

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