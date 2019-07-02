الاعلان عن تأسيس معهد دراسات التنوع في بغداد

2019/07/02 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد اعلن اليوم الثلاثاء 02.07.2019 في فندق فلسطين وسط العاصمة العراقية بغداد عن تأسيس معهد دراسات التنوع من قبل مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و الاعلامية و بحضور ممثلين عن الديانات المختلفة في العراق.حيث تمت مناقشة تأسيس المعهد و تم الاتفاق على طريق عمله و تم تسجيل أسماء المؤسسين للمعهد و …

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