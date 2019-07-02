في مزرعة تابعة للعتبة الحسينية.. نخيل العتبة الحسينية يحتل مرتبة الصدارة في الاسواق العالمية ويباشر بطرح انتاجه من التمور النادرة

2019/07/02 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن قرب تسويق التمور من صنف المجهول النادر والذي يحتل مرتبة الصدارة في الاسواق العالمية.وقال مدير المزرعة المهندس الزراعي فائز ابو المعالي في حديث لوكالة نون ان "صنف المجهول يعد من أجود أصناف النخيل العربية التي تنتشر في امريكا والمغرب العربي وشمال إفريقيا".

واضاف " يحتل صنف المجهول الصدارة في الأسواق العالمية نظرا لحجم الثمرة واتزان حلاوتها وتميزها في النكهة والشكل الجيد"، لافتا الى ان "هذا الصنف يتميز بثمار كبيرة تزن الحبة الواحد (30 - 40 غرام)".

واشار ابو المعالي الى ان" هذا الصنف يتميز عن بقية الاصناف الاخرى في ان النخلة قادرة على حمل عدد كبير من الفسائل تصل إلى (15) فسيلة للنخلة الأم، لافتا الى ان متوسط الإنتاجية للنخلة الواحدة تصل الى (80 - 120 كغم) سنويا.

يذكر ان هذا الصنف من النخيل نادر الوجود في العراق بسبب ارتفاع سعره وندرته بالإضافة الى حاجته لعناية خاصة.

حسين حامد الموسوي

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