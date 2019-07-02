نيويورك تايمز: عبد المهدي اصدر امره الديواني بشأن الحشد الشعبي بضغط اميركي

2019/07/02 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اشار تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء، إلى وجود “ضغوط أميركية” دفعت عبد المهدي إلى القرار بعد الهجمات التي طالت مواقع ومصالح أميركية في العراق وأخرى استهدفت مصالح خليجية خارج البلاد.وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمه موقع “ناس” وتابعته /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعرض لضغوط اميركية للتحرك على الحشد […]

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