نوّاب: الكتل الكبيرة تضغط على الحكومة لتقاسم كعكة المناصب الخاصة وتمديد الملف “لعبة اتفاقات”

2019/07/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مرشح محافظ البنك المركزي..عمره 77 سنة بغداد – وعد الشمري: أتهم نواب، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل المسيطرة على المشهد السياسي بالاستئثار بالمناصب الخاصة وتوزيعها لأشخاص غير مستقلين، كاشفين عن رفض مرشح محافظ البنك المركزي لتجاوزه السن القانوني بناءً على كتاب من مجلس الدولة، ورأوا أن المهلة الجديدة لحسم ...

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