جعفر الحسيني: آلية دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة “لا تزال غامضة”

2019/07/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث العسكري للمقاومة الاسلامية كتائب حزب الله جعفر الحسيني ، اليوم الثلاثاء ، بان آلية دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية “لا تزال غامضة” .

وذكر الحسيني في لقاء متلفز تابعته “الاتجاه برس” ، ان “هناك حاجة لفصائل الحشد الشعبي بسبب فشل بعض المنظومات الأمنية” ، مبينا ” لم ننته من داعش ومن التحديات الأمنية الأخرى” .

واضاف ان ” آلية دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية مازالت غامضة وقيد البحث” .

واوضح الحسيني “لا توجد نية لكتائب حزب الله بالانخراط في العمل السياسي” .

ولفت الى ان “هناك حاجة مستمرة لوجود الحشد في ظل الاطماع الاميركية والسعي الى الهيمنة على مقدرات العراقيين”.

يذكر ان الادارة الاميركية ومن خلال سفارتها في بغداد تمارس ضغوطا على الحكومة العراقية من اجدل تحيم الحشد الشعبي او حل الحشد في المستقبل بعد أن افشلت فصائل المقاومة مشروعها الارهابي المتمثل بـ “داعش” .

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