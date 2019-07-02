خاص| امنية صلاح الدين: لايوجد “فضائيين” في الشرطة المحلية

2019/07/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت اللجنة الامنية في صلاح الدين ، اليوم الثلاثاء ، وجود فضائيين في شرطة محافظة ، مبينة بان هناك نقص في الموارد البشرية للشرطة المحلية .

وذكر رئيس اللجنة عبد سلطان الجبوري في تصريح لـ “الاتجاه برس” ، بان شائعات وجود فضائيين في الشرطة المحلية بالمحافظة لاصحة لها اطلاقا” ، موضحا “لدينا اكثر من 4000 شرطي مفصول لم يتم تعويضهم ” .

واضاف “نعاني من نقص في الكوادر البشرية للشرطة المحلية في المحافظة” ، لافتا الى ان “بينهم شهداء وجرحى ومعاقين” .

واوضح رئيس اللجنة الامنية “نحتاج الى 6000 منتصب في الشرطة لان الموجود الفعلي غير كاف”.

ولفت الى انه “في بعض المناطق نسلح المتطوعين بدون دفع اي اجور من اجل حماية مناطقهم ومنهم شهداء” .

يذكر ان صلاح الدين احدى المحافظات التي تضررت كثيرا اثناء سيطرة “داعش” الارهابي على ثلث البلاد .

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