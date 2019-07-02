السعودية تستنكر الان هجوم المتظاهرين في بغداد على سفارة البحرين

2019/07/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مجلس الوزراء السعودي ما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً “بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

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