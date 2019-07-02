2019/07/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: durhkAjCITo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير الامريكي يزور المتحف ويعلن استعداد بلاده للحفاظ على ارث العراق الحضاري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير الامريكي يزور المتحف ويعلن استعداد بلاده للحفاظ على ارث العراق الحضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).