بالوثيقة.. الحلبوسي يطلب من رئيس الوزراء إيقاف قراره بمنح اراضي محيط مطار بغداد للأستثمار

2019/07/02 | 21:57

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بغداد اليوم _ خاص

أكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الثلاثاء (2 تموز 2019)، ان تحالفه منح رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فرصة اخرى لتطبيق برنامجه الحكومي قبل اتخاذ القرار بالتوجه نحو المعارضة.

وقال الشمري في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم _ بغداد

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض "مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية" بين العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد

بغداد اليوم- بغداد

اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، ان ظرفاً خاصاً بالحكومة منع وصول أسماء مرشحي الدرجات الخاصة الى البرلمان.

وقال عضو اللجنة، محمد الغزي حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب طالب عبد المهدي بارسال اسماء

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