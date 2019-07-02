روسيا تطلق 33 قمرا صناعيا إلى الفضاء

2019/07/02 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس وكالة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، أن روسيا تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على متن صاروخ “سويوز” إلى الفضاء.وفي صفحته على “تويتر” قال المسؤول إن الخبراء في قاعدة “فوستوتشني” الفضائية قاموا يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، ما بين الساعة 3:00 و4:15 صباحا بنقل صاروخ “سويوز-2” من الجناح الذي كانوا يختبروه […]

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