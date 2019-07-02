شاهد .. آفاق ترصد أبرز مادار في جلسة البرلمان بشأن ملف الدرجات الخاصة

2019/07/02 | 22:00

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آفاق ترصد أبرز مادار في جلسة البرلمان بشأن ملف الدرجات الخاصة

رصدت آفاق أبرز مادار في جلسة مجلس النواب بشأن ملف الدرجات الخاصة

وتباينت الآراء إزاء تلك القضية مع إجماع الغالبية على ضرورة مضي

الحكومة بحسم هذا الملف وفقاً للبرنامج الحكومي المعلن .

فالح الخزعلي / نائب عن تحالف البناءعدنان فيحان / نائب عن كتلة صادقونمحمد شياع السوداني / نائب عن دولة القانونمحمود ملا طلال / نائب عن تيار الحكمة

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