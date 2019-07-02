عبد المهدي : الحكومة لاتسعى لاي تغيير ديموغرافي في العاصمة او غيرها

2019/07/02 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان ” الحكومة لاتسعى اطلاقا لاي تغيير ديموغرافي في العاصمة او غيرها”.وقال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء انه ” لاتوجد لدينا سياسة لتغييرات ديموغرافية في اية منطقة ،خاصة محيط مطار بغداد ” مبينا ان ” الامر تجاوزناه وخاصة في الانتخابات الاخيرة عبر القوائم المختلطة “.وعن […]

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