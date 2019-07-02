الثقافة تطلق وسماً لدعم ملف بابل في مؤتمر اليونسكو

2019/07/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وسما لدعم ملف بابل في مؤتمر اليونسكو لإدراج الآثار على قائمة التراث العالمي، وهو #بابل_تراث_عالمي وذكر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني في بيان، “بعد إنجازنا الملف العراقي المطروح الان امام مؤتمر التراث العالمي في باكو عاصمة أذربيجان”.واطلقت وزارة الثقافة، “حملة […]

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