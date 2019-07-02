رئيس الوزراء: سيكون العمل بفتح طريق مطار بغداد تدريجياً

2019/07/02 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين سيكون بشكل تدريجي.

وقال سكرتير رئيس

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