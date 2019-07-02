استعدادات لإطلاق 33 قمرا صناعيا إلى الفضاء في روسيا

2019/07/02 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن رئيس وكالة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، أن روسيا تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على متن صاروخ “سويوز” إلى الفضاء.

وفي صفحته على

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