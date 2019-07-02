هذه قرارات مجلس محافظة كربلاء المقدسة برئاستها الجديده

2019/07/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسة الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٧ / ٢٠١٩ واتخذ عددا من القرارات برئاسة علي المالكي رئيس مجلس المحافظة وبحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب الاول للمحافظ جاسم الفتلاوي واعضاء مجلس المحافظة،وقال رئيس مجلس المحافظة في تصريح لـ(المكتب الاعلامي) ان القرارات التي صوت عليها المجلس كانت كالآتي

١- صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة على رفع عدداً من السيطرات الفرعية والخارجية ومنها سيطرة ٥٧ / سيطرة القنطرة البيضاء / سيطرة ركن البستان / سيطرة ٥٦ / سيطرة ٢٩٠ / فتح طريق المحكمة في قضاء الحسينية)كذلك تعزيز السيطرات الخارجية بأعداد المنتسبين ويأتي قرار رفع السيطرات بهدف التخفيف على الزخم وانسيابية السير

٢- قدم مجلس محافظة كربلاء المقدسة كتاب شكر وتقدير لرئيس المجلس السابق والمحافظ الحالي نصيف الخطابي تقديراً لجهوده طيلة السنوات الماضية في خدمة محافظة كربلاء المقدسة

٣-تخصيص قطعة أرض في قضاء عين التمر لغرض انشاء سايلو في تلك المنطقة لتخزين المحاصيل الزراعية بغية خدمة الفلاحين

٤- إلزام الوحدات الإدارية لغرض تخصيص قطع أراضي بغية أنشاء أماكن لتخزين المحاصيل الداعية لتخفيف الزخم على سايلوا كربلاء

٥- صوت مجلس المحافظة على اكساء شارع منطقة ام كدر في ناحية الخيرات كواقع حال لخدمة ابناء المنطقة

٦-صوت المجلس على نصب الخباطة المركزية قرب مشروع درة كربلاء

٧- مجلس المحافظة صوت على تسمية مختار جديد لمنطقة البهادلية وهو (علي حسين قاسم) بعد اكمال جميع الاجراءات من الدوائر ذات العلاقة

٨- التصويت على تسمية مختار جديد لحي الانتفاضة الأولى وهو (ماجد جبر عباس)

٩- احالة القائمين على الجباية في زمن السلطة التنفيذية السابقة لكربلاء (فترة عقيل الطريحي) الى التحقيق والنزاهة بسبب ملفات الفساد

١٠- صوت مجلس المحافظة على تنظيم عمل المدارس الأهلية واستثناء المدارس التي تمتلك اجازات من كتب تغيير جنس الأرض

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