القبض على لصين حدث بعد أقل من 48 ساعة من إرتكابهم السرقة شمالي بابل

2019/07/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن "تمكن مفارزها من شعبة مكافحة إجرام ناحية المشروع بإمرة العقيد حسين مطر معلّه من القبض على إثنين من الأحداث قاما بسرقه مبلغ قدره 8 ملايين دينار من عجله نوع صالون كانت متوقفة أمام منزل صاحبها ضمن مناطق الناحية شمالي المحافظة ".وأضافت قيادة الشرطة، في بيان لها تلقت وكالة نون نسخة منه، أن "عملية القبض تمت بعد أقل من 48 ساعة من حدوث السرقة بالإستعانة بكاميرات المراقبة وجمع المعلومات عن مرتكبيها وإستحصال الموافقات القضائية".

واشار البيان الى، أنه "تم إتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية بحقهم"

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