2019/07/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس شدد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الحفاظ على “روح الحشد”، فيما بين انه يجب ان يتم دعم كوادر الحشد الذين لا يملكون شهادات دراسية وتأهيلهم لنيل المناصب التي يستحقوها وفق التضحيات التي قدموها.وقال البلداوي في تصريح لـ”خطوة برس”، تعقيبا على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب لـ”خطوة برس”: يجب تأهيل كوادر الحشد الذين لا يملكون الشهادات لنيل المناصب التي يستحقوها وكالة خطوة برس.

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