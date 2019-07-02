المساري : مجلس الوزراء اصدر قرارا بمصادرة اراضي المواطنين لأجل منحها لمستثمرين

2019/07/02 | 22:28

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(المستقلة)..



قال القيادي في تحالف الاصلاح والامين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري ، في الوقت الذي نشجع الحكومة على الاستثمار المخطط له والذي يكون في مصلحة المواطن وليس بالضد منه، تفاجئنا بصدور قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 175 لسنة 2019 الموافقة على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار من مناطق حزام بغداد للاستثمار.

وشدد المساري على ان هذه المناطق مأهولة من عدد كبير من العشائر والتي تسكن منذ مئات السنين فيها ولديهم سندات تثبت ملكيتها ويقدر عدد القاطنيين في هذه المناطق ب(250) الف نسمة

واشار الى ان مجلس الوزراء اصدر قراره بالمصادرة الجبرية لتلك المساحات ومنحها للمستثمر، وان القرار المذكور له اثار سلبية على المواطنين لان يساهم في مصادرة املاكهم وتهجيرهم وبالتالي فيه ضرر واضح عليهم.

واعرب عن استغرابه من اصرار الحكومة على تنفيذه على الرغم من اعتراضات الاهالي وكثير من القوى السياسية معربا عن اعتقاده بأن “القرار يساهم في اضعاف ثقة المواطن بالحكومة وله تداعيات خطيرة مستقبلية”.

وطالب المساري رئيس الوزراء مراعاة مصلحة المواطنين والغاء القرار المذكور لما يتسببه من ضرر فادح على المشمولين وممتلكاتهم في ظل مايعانيه المواطن من ضعف الخدمات الاساسية المقدمة له.وان يقتصر المشروع على الاراضي غير المشغولة من قبل المواطنين من ابناء عشائر المنطقة والتي تعد اراض شاغرة.

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