نائب : “جهات مشبوهة” وراء عرض محيط مطار بغداد للاستثمار

2019/07/02 | 22:28

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(المستقلة)..



أكد النائب عادل المحلاوي ان منح مساحات شاسعة من الاراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار وراءه “جهات مشبوهة ” ويضر بمئات الالاف من المواطنين

وقال المحلاوي ،اليوم الثلاثاء، “تفاجئنا بصدور قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 175 لسنة 2019 الموافقة على على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار ومناطق حزام بغداد للاستثمار” مؤكدا ان القرار المذكور “غير مدروس ومجحف وفيه ضرر لمئات الالاف من المواطنين التي تسكن منذ مئات السنين لتلك المناطق”.

واعرب عن اعتقاده بأن هذا القرار “تقف وراءه جهات مشبوهة وفاسدة تقوم بتضليل الحكومة لدوافع منفعية وان توقيته غير مناسب في ظل مايعانيه المواطن من نقص الخدمات الاساسية المقدمة له”.

وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل المباشر في الموضوع و”الغاء القرار المجحف الذي له تداعيات خطيرة على البلد فضلا عن تسببه بأذى لاكثر من مئتي الف مواطن”.

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