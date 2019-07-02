المرجع النجفي يدعو لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بجدية وحزم

2019/07/02 | 22:28

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بغداد اليوم - بغداد

دعا المرجع بشير حسين النجفي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، الى تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بج...





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