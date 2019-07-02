2019/07/02 | 22:31

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بالوثيقة ..



الحلبوسي: يدعو لوقف إجراءات منح قطع الاراضي

طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإيقاف إجراءات منح الاراضي

المحيطة بمطار بغداد للاستثمار .

حيث أًُثير الجدل بشكل كبير بإحالة هذه الاراضي الى الاستثمار

بالرغم من وجود اكثر من 250 الف نسمة يسكنونها بسندات وثبوت

ملكية.

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