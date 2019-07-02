2019/07/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، انها ضبطت صهريجا محملا بأكثر من 20 ألف لتر كاز معداً للتهريب في البصرة.وقالت المفتشية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ضبط فريق عمل مشترك من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية واستخبارات شرطة النفط صهريجاً محوراً محملاً بأكثر من 2000 لتر من مادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صهريج محمل باكثر من 20 الف لتر كاز معدا للتهريب في البصرة وكالة خطوة برس.

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