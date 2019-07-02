السياسة الكويتية تنشر اسماء من يزود المليشيا العراقية بالاسلحة الايرانية

2019/07/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة السياسة الكويتية ان العقوبات الأميركية الأخيرة على شركة عراقية تدعى موارد الثروة الجنوبية أو منابع ثروة الجنوب، إثر الكشف عن تورطها بتهريب أسلحة إلى الميليشيات العراقية، منطلقاً للوقوف عند الشركات الوهمية الأخرى التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، ومقرها العراق، تتحامى “بغطائها شرعي” للوصول إلى النظام المالي العراقي متحايلة على عقوبات الإدارة الأميركية.وتمكن “الحرس...

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