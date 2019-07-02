الصين تنتقد “التدخل الصارخ” في شؤون هونغ كونغ

2019/07/02 | 22:36

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(المستقلة)..انتقدت الصين ما وصفته بـ ” التدخل الصارخ” لدول أخرى في شؤون هونغ كونغ، عقب وقوع مظاهرات عنيفة في المدينة شبه ذاتيه الحكم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ أن الصين تعرب عن ” عدم رضاها ومعارضتها التامة” للبيانات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم متظاهري هونغ كونغ.

وأضاف البيان” عندما تشهد بلادكم مظاهرات واسعة النطاق، لا تتردد الشرطة في نشر مركبات مضادة للمتفجرات وخراطيم مياه وهراوات وغاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، ولكن لماذا تتساهلون تجاه المجرمين العنيفين في هونغ كونغ؟”.

وأوضح البيان أن الصين تعتقد أن الدول الأخرى تستخدم حقوق الانسان” كغطاء” للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وهونغ كونغ، مشيرة إلى أنها تطالب الحكومات الأجنبية ” بالتوقف الفوري عن الأقوال والأفعال الخاطئة”.

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